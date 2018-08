Mor Luis del Castillo Aragón, degà emèrit de l'ICAB

.@socialistes_cat Ens arriba la notícia de la mort de Luis del Castillo, prestigiós advocat compromès amb les causes de la llibertat, la democràcia, el progrés i la justícia internacional. Lamentem la seva pèrdua, honorem la seva memòria i prosseguirem els seus combats pic.twitter.com/K6Zx23ITqm — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 5 d’agost de 2018

Amb molta tristesa us comuniquem que ens ha deixat el nostre gran amic, excel·lent jurista i magnific company, Luis del Castillo. Qui fou degà de l’ICAB i estimat per tot aquell que el va conèixer. El meu condol i tot el carinyo a la família. DEP https://t.co/vm3DdwLDdp — Mª Eugènia Gay (@MariaEugeniaGay) 5 d’agost de 2018

El degà emèrit del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional (BPI-CAPI) Luis del Castillo Aragón ha mort a l'edat de 84 anys aquest diumenge, segons ha informat en un comunicat l'ICAB.La trajectòria del jurista va estar estretament lligada a la vida col·legial. Va col·laborar estretament com a ponent a la Comissió de Deontologia, que posteriorment va presidir. També va ser vicedegà de l'ICAB des del 1997 fins al 2005; i va exercir com a degà l'any 2002.Aquell mateix any fou elegit representant espanyol al Col·legi d’Advocats del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI. Un any després, fou guardonat pel Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) amb la Creu al Mèrit en el Servei de l'Advocacia.D'altra banda, el 13 de desembre de 2010, va ser distingit amb una menció honorífica del Premi Justícia de Catalunya, i el 15 d'abril de 2015 va rebre a Gran Creu al Mèrit en el Servei a l'Advocacia que concedeix el mateix CGAE en el decurs d'un acte celebrat al Pati de Columnes de la seu col·legial.Un dels darrers reconeixements que va rebre Luis del Castillo Aragón va ser el passat 14 d'abril, quan de mans del llavors ministre de Justícia, Rafael Català, va rebre la Creu d'Honor de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort.Recordat pels seus companys com un "gran defensor de les llibertats i drets humans", Luis del Castillo Aragón presidia actualment la Comissió de Justícia Penal Internacional de l'ICAB i president honorari del CAPI-BPI.Entre les personalitats que han expressat el condol per la defunció hi ha el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, mitjançant un tuit.Per la seva banda, l'actual degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay ha expressat també a través de Twitter el seu condol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)