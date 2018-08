ERC exigeix «valentia» a Sánchez per abordar l'autodeterminació si vol estabilitat al Congrés

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que afronti amb "coratge i valentia" les demandes de l'independentisme si vol, a canvi, estabilitat al Congrés. "Si el govern de Sánchez vol durar, que actuï de manera democràtica a nivell polític davant la situació que viu Catalunya i abordi el dret a l'autodeterminació".Els republicans fixen també una segona exigència: que s'acabi amb "la injustícia i la repressió" a Catalunya, en referència als presos polítics i exiliats. En aquest sentit, Vilalta ha recordat que van votar a favor de la moció de censura de Sánchez per fer fora Rajoy, que era el president d'un "govern corrupte i líder de la repressió a Catalunya".Tot i així, ha avisat els socialistes que el vincle amb el govern espanyol va acabar amb la investidura i que ja no se senten responsables de seguir donant estabilitat. "No va ser un 'sí' al govern de Sánchez, va ser un 'no' a tot allò que havien viscut de corrupció, vulneració de drets i repressió", ha insistit la portaveu republicana.ERC ha celebrat que hi hagi diàleg bilateral entre Catalunya i l'Estat per abordar temes sectorials com les inversions pendents i les infraestructures, però ha recalcat que no es pot eludir el tema central: l'autodeterminació. "És molt senzill, la pilota és sobre la taulada de Sánchez", ha reblat Vilalta.

