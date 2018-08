​Qui és Riqui Puig, la jove promesa del Barça?

Hoy a las 16:00 partido importante contra mi ex equipo. JABAC-FCB!! 🔴🔵 pic.twitter.com/s7FP1Xp67y — Riqui Puig (@RiquiPuig) 8 d’octubre de 2016

Tothom en parla pel seu bon joc, pel bon paper que ha fet a la gira pels Estats Units, i perquè diuen que llueix amb honor el número 8, el que posseïa, sense rival fins la temporada passada, Andrés Iniesta, llegenda viva del Barça. Es diu Riqui Puig, té 18 anys i és la jove promesa que ha enlluernat els culers en aquesta gira d'estiu. Però, qui és Riqui Puig?Hàbil tant amb els peus com amb el cap, Puig encaixa a la perfecció amb l'ADN Barça, que aquests últims anys sembla haver perdut pes en la filosofia del club, que ha optat per fitxar jugadors físics i menys curosos amb la tècnica, tret característic del Barça de les millors èpoques. Puig és capaç de moure la pilota amb agilitat sobre la gespa, i sobretot amb una de les característiques que defineixen l'estil blaugrana: jugar la pilota al primer toc.Aquestes qualitats impregnen el club d'una de les virtuts que defineixen el mig del camp blaugrana, posició que ocupa a l'equip filial, i que constitueix el pal de paller de l'estructura de joc del Barça. El seu bon joc aquests dies d'estiu ha agradat fins i tot als rivals. Aquesta matinada, l'entrenador del Milan, l'històric migcampista Genaro Gatusso ha dit que veure jugador com Riqui "és un espectacle". I per si això no fos prou, el jove Puig ha rebut una visita inesperada: la de Daniele Massaro, llegenda rossonnera i botxí del Barça a la final d'Atenes, que li ha demanat la samarreta.Aquest jove futbolista de Matadepera (Vallès Occidental) ha deixat bocabadats els seguidors del Barça, en una temporada on s’hn fet fitxatges com els de Malcom, Arthur o Arturo Vidal. Però també va bé mirar què ofereixen les categories inferiors del club, i aquest és el cas de Ricard Puig Martí (13 d’agost de 1999).La seva trajectòria esportiva ha estat vinculada amb l’entorn vallesà, on la seva família ha estat sempre vinculada amb el món de l’esport. El seu pare, Carlos, va ser laterat dret del Terrassa, mentre que Riqui va començar a jugar a tennis al Club Egara, on també hi jugava el seu germà Ton, en categoria juvenil d’hoquei herba.Al 2007 va començar a jugar a la Unió Jàbac Terrassa , on va debutar en un amistós de Futbol-7 en el camp del Sant Cugat. El seu joc va captar les mirades dels grans clubs catalans. Fins que l’any 2013, Puig va defensar la samarreta del Jàbac, fins que a l’estiu d’aquell any el van cridar a files a Can Barça. Guillermo Amor seguia les seves passes, i després de jugar un amistós, es va incorporar per jugar en categoria Cadet B, on jugava com a fals 9.Puig va anar escalant categories, fins que el 24 de febrer d’aquest any va entrar al terreny de joc per substituir a Marcus McGuane al Mini en partit de Lliga contra el Nàstic (1-1). Era el minut 68 i el conjunt llavors entrenat per Gerard López perdia per 0-1.El jove vallesà saltava, així, del Juvenil A al Barça B, oferint una fluïdesa en el mig del camp, que va permetre que engranatge funcionés i s’aconseguís el gol de l’empat. Emmirallat, sempre, en dos dels seus grans ídols, el terrassenc Xavi Hernàndez i el crac argentí Leo Messi: de fet, el seu perfil de Twitter el corona una fotografia seva amb el 10 blaugrana.Després de les bones sensacions donades, Valverde va optar per endur-se’l de gira pels Estats Units, on ha tingut minuts suficients per lluir "el dorsal" d’Andrés Iniesta i deixa el llistó elevat. Això sí, amb modèstia, reconeixent que el manxec és inigualable, i demostrant tenir il·lusió, ganes, empenta i tècnica, però també el cap ben col·locat i els peus tocant al terra, encara que sigui yankee. Caldrà veure si en el retorn del conjunt blaugrana a casa, Ernesto Valverde compta amb Puig per acabar de configurar una plantilla tan competitiva com ambiciosa.

