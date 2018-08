Aragonès afirma que no caldrà que Torra dimiteixi perquè «aprovaran els pressupostos»

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha afirmat que no caldrà que el president Quim Torra dimiteixi per la qüestió dels pressupostos, ja que confia aprovar-los.En una entrevista a l'agència EFE i reproduïda a diversos mitjans, Aragonès considera que hi haurà entesa suficient amb els partits polítics al Parlament per aprovar la llei de pressupostos del nou any, que presentarà "a finals d'octubre". Torra va considerar dimitir si no aprova els pressupostos però el vicepresident del seu govern ha considerat que les reflexions del president "són interessants" però no caldrà, ja que "segur" que aprovaran els pressupostos.Un dels punts clau per tirar endavant la llei pressupostària serà els acords als quals arribi el Govern. Aragonès considera que és una qüestió "de contingut" i no pas "de sigles" i per tant, es dirigiran a tot l'arc parlamentari per aglutinar suports.Així mateix, el vicepresident de la Generalitat no descarta cap suport de cap formació política, preguntat per si buscarien entesa amb el PSC o els comuns.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)