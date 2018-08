Demòcrates reclama una taula de partits sobiranistes per fixar una «estratègia comuna»

El portaveu de Demòcrates de Catalunya Antoni Castellà ha reclamat que es convoqui una taula de partits independentistes per definir el full de ruta per a aquesta legislatura en una entrevista a Europa Press: "Avui en dia seguim constatant que no hi ha una estratègia comuna, compartida, entre els partits lleials a la República i el Govern actual", ha afirmat.Castellà ha atribuït aquesta falta de coordinació al fet que es produeixin situacions comprometedores entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP: "Quan no es fa, passa el que va passar l'última setmana del Parlament, que es va fer el ridícul".Així s'ha referit a l'últim ple de la Cambra catalana, que el president Roger Torrent va suspendre per les diferències entre els grups sobre com abordar la suspensió de diputats processats per presumpta rebel·lió per part del Tribunal Suprem.Per evitar aquesta situació, Castellà considera imprescindible que es reuneixi la taula de partits i entitats com es feia en l'anterior legislatura: "Abans de reprendre el Parlament a la tardor ens hem de poder asseure i prendre una decisió sobre això i defensar-la col·lectivament. Si ens barallem fins i tot amb això, llavors guanya l'Estat espanyol".Aquesta taula, composta per les formacions i les entitats sobiranistes, va permetre impulsar el referèndum de l'1 d'octubre, i Castellà ha fixat el Debat de Política General com a "punt d'inflexió perquè la taula de partits s'hagi reunit".Si això no passa, ha alertat, la seva formació qüestionarà "si tenia sentit constituir Govern" després de les eleccions del 21 de desembre. A més, Castellà ha rebutjat un avançament electoral a Catalunya "si és només per redistribuir les quotes de poder" entre les formacions sobiranistes, i només les contempla si hi ha diferències dins de l'independentisme sobre quin camí seguir.Arribar a aquesta situació, ha advertit, comportaria "constatar un fracàs en les mateixes files" de l'independentisme.Per Castellà, hi ha qüestions que l'anterior Govern, que va presidir Carles Puigdemont, ha d'aclarir "per marcar quin és el següent pas", com què va ocórrer després del referèndum de l'1-O i per què no es va proclamar la independència immediatament, passades 48 hores de la votació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)