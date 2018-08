Detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal d'una motorista a la C-32 a Argentona

Positiu en alcohol i drogues



Els testimonis van explicar als agents que abans de l'accident, el cotxe circulava de manera temerària i anava realitzant constants canvis de carril per tal d'avançar els vehicles que el precedien. A partir de la identificació del vehicle escapolit, els Mossos van anar al domicili del titular a la localitat de Sant Adrià de Besòs.



Allà van trobar el conductor, que va reconèixer els fets i va ser detingut. Posteriorment li van fer la prova de detecció d'alcohol i drogues i va donar positiu a totes dues. La taxa d'alcoholèmia va ser de 0,31 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. L'arrestat passarà en les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró.

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal ahir dissabte al vespre d'una motorista a la C-32 a Argentona (Maresme) . L'arrestat és un home de 46 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i està acusat dels delictes de conducció temerària, homicidi per imprudència i de lesions per imprudència greu.La víctima mortal era la passatgera posterior de la moto, mentre que el conductor de la motocicleta està ferit de gravetat i va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol "Can Ruti" de Badalona.

