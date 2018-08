El president de Castella-la Manxa: «Abans que es trenqui Espanya, es trencaria el PSOE»

" L'independentisme no deixa de ser un virus , una malaltia vírica en l'àmbit polític molt complex i que requereix paciència i temps ", ha profunditzat. A més, ha afegit que no li preocupen els presidents Carles Puigdemont o Quim Torra, sinó "els xavals que han interioritzat un tipus de rancor i sentiment que és molt difícil de tractar".

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, ha catalogat aquest diumenge l'independentisme de "virus polític" en una entrevista a l'agència Europa Press. En aquesta línia, el socialista considera que a Catalunya "es necessitarà una gran dosi d'antibiòtic polític pel virus que els independentistes han inoculat a molta gent".García-Page s'ha mostrat molt bel·ligerant amb l'independentisme. De fet, ha assegurat que "si arribés el cas i fos necessari", no té cap dubte que el govern de Pedro Sánchez aplicaria l'article 155 de la Constitució un altre cop, d'una manera "molt més eficaç" de com va aplicar-lo el govern de Mariano Rajoy.El líder dels socialistes castellanomanxecs ha estat molt clar: "abans que es trenqui Espanya, es trenca el PSOE".Després de la reunió bilateral entre el conseller Maragall i la ministra Batet, García-Page considera que aquestes aproximacions "no signifiquen cedir" davant l'independentisme, ja que forma part de la normalitat de l'estat autonòmic.En aquesta línia, el president de Castella La-Manxa ha advertit que estarà frontalment en contra dels que, amb la idea errònia de "millorar" la Constitució, pretenguin "renegar" de la Constitució redactada el 1978, perquè "és la millor que ha tingut Espanya".

