Controlat l'incendi forestal que crema entre Calafell i Bellvei, al Baix Penedès

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge al migdia en un incendi que s'ha declarat entre els municipis de Calafell i Bellvei, al Baix Penedès. L'avís s'ha rebut a les 12.44 hores, i afecta una zona forestal i de matolls. Passades les 15h, l'incendi s'ha donat per controlat.Segons han informat els Bombers, l'afectació es concentra a prop de La Franquesa, entre el Coll de Calafell i Pla de Cranc. S'hi han destinat 8 dotacions terrestres, a més de cinc d'aèries, tres de les quals helicòpters i dues avionetes de vigilància i atac.La superfície aproximada d'afectació, tot i no haver estat comptabilitzada encara de manera oficial, estaria per sota de l'hectàrea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)