Ciutadans alerta que l'independentisme s'està preparant «per donar un altre cop a la democràcia»

La diputada de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ha alertat que "sembla que els partits independentistes s'estan preparant per donar un altre cop a la democràcia", ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, "no descarta cap de les vies, tampoc la unilateral"."Ja sabem que són els mateixos i que faran exactament el mateix", ha afirmat Roldán aquest diumenge, quan atenia els mitjans. També ha criticat les declaracions del president Torra en l'entrevista realitzada avui a "La Vanguardia" en què ha insinuat que podria donar per acabada la legislatura després del judici de l'1-O.Roldán ha criticat que Torra no convocarà eleccions "en funció del que sigui més bo per als catalans" sinó que ho farà "en funció dels seus propis interessos". D'altra banda, la diputada de Ciutadans ha expressat que és "positiu" que el rei Felip VI participi en els actes de commemoració dels atemptats, després de tota la polseguera aixecada en diversos fronts , i ha demanat a Torra que no exclogui els catalans que "creuen en la figura del cap d'Estat".La diputada de la oposició també ha defensat la campanya que impulsa el seu propi partit per retirar llaços grocs dels carrers. En aquest sentit, Roldán ha dit que demanaran a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, que comparegui perquè expliqui la "inacció" del govern espanyol "davant l'ocupació dels espais públics per part dels partits independentistes".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)