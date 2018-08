Àngel Ros: «No canviaria per a res aquests quasi 15 anys però tot té un final»

Àngel Ros ha fet efectiva la renúncia a l'alcaldia de Lleida després de ser nomenat ambaixador d'Espanya a Andorra pel Consell de Ministres. Ros, que s'ha acomiadat aquest dissabte, assegura que "no canviaria per a res" tota la tasca d'alcalde d'aquests més de 14 anys. Àngel Ros ha fet un símil futbolístic i ha dit que ja no és l'entrenador de l'equip i que el govern municipal té "banqueta suficient" per tirar endavant un projecte "il·lusionant".En aquest sentit, no s'ha volgut mullar sobre la seva successió i ha assenyalat que li pertoca al partit prendre aquesta decisió. El fins ara alcalde ha estat acompanyat d'alguns membres del seu govern, entre els quals la primera tinent d'alcalde, Montse Mínguez, que passa a ser alcaldessa en funcions i que estava visiblement emocionada i també el segon tinent d'alcalde, Fèlix Larrosa.Tots dos són els candidats amb més números per rellevar Ros al capdavant de la Paeria. Ens els propers dies se celebrarà un ple per acceptar la renúncia de Ros i, posteriorment, se n'ha de convocar un altre per investir el nou alcalde o alcaldessa.

