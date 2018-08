Les 9 recomanacions per evitar que la calor malmeti els aliments

La temperatura ambient pot afectar la seguretat dels aliments i convertir-los en perillosos per a la salut, i l'onada de calor que estem patint aquests dies no ajuda massa. Les possibilitats de desenvolupament dels gèrmens es troben entre els 10 i els 60ºC, de manera que a l'estiu hem de tenir molta cura a l'hora de conservar els aliments.Per això, indica que els aliments peribles refrigerats, com ara els embotits o els embotits, les carns cuites, i les amanides de pollastre, les patates o els fideus, deuen col·locar-se en neveres portàtils i cobrir-se amb força gel, blocs de gel congelats o envasos amb aigua congelada. Cal tenir en compte que bacteris com la Salmonella, la E. Coli i la Campylobacter tenen una temperatura òptima de creixement d'uns 37 ºC.Es calcula que si un aliment es manté en aquesta zona de dues a quatre hores, el risc d'intoxicació augmenta. Per això, us recomanem seguir els següents consells per evitar ensurts amb el menjar.

