Mor el músic Pep Laguarda, un dels impulsors del rock valencià en els 70

El músic i artista Pep Laguarda ha mort aquest dissabte, segons ha confirmat a través de Facebook el seu nebot, José Domingo i ha recollit el Diari la Veu. Laguarda va ser un dels artífex del renaixement de la música cantada en valencià en els últims anys de la dècada dels 70. En 1977, junt amb el grup Tapineria, va publicar Brossa d'ahir (Ocre-Belter, 1977). Posteriorment va llançar l'àlbum Plexison Impermeable on barrejava cançons en anglés i en valencià que va ser produït per Edigsa, la mateixa discogràfica que publicava grups com Al Tall, entre d'altres. Tot i això, aquest darrer treball no va veure la llum fins l'any 2012 sota el segell Discmedi. De fet, Pep Laguarda va rebre un Premi Ovidi al millor disc pop en 2013 pel seu Plexision impermeable.Aquest dissabte, el seu nebot ha informat que Pep Laguarda havia mort, tot definint l'artista com un "activista de la bellesa i amant de la senzillesa". Domingo també ha recordat que malgrat que se'l coneix per la seua música, Laguarda va ser un "artista polièdric" que escrivia, pintava, dissenyava, feia de periodista, locutor de ràdio i musicòleg, entre altres quefers.Laguarda serà soterrat aquest dissabte a Rafelbunyol, segons han indicat membres de l'equip de govern de la localitat que s'han sumat al condol de la família.

