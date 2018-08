Detenen dues carteristes d'un grup que actuava al metro de Barcelona, amb 568 denúncies acumulades

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones d'un grup de sis carteristes molt reincidents que actuaven al metro de Barcelona. El grup, format per sis dones procedents de Romania, acumulava 1.273 identificacions policials i 658 denúncies. Segons han informat els Mossos, només entre l'abril i el juliol van acumular 125 denúncies i nou detencions per furts.Les carteristes actuaven a les escales i als passadissos del metro, des de les 9 del matí, i solien triar turistes i dones grans. Els Mossos van detenir dues integrants del grup el passat 1 d'agost però van quedar en llibertat i, un cop al carrer, una patrulla de la Guàrdia Urbana les va enxampar assaltant un turista i les van tornar a detenir. Les altres quatre integrants del grup van fugir i tenen ordres de cerca i detenció.La primera de les investigades va ser denunciada per primer cop el passat 13 d'octubre però el grup hauria arribat de manera esglaonada des de Romania a Catalunya, a començaments del 2018. Dues membres del grup van ser detingudes el passat 1 d'agost i la resta haurien fugit del país després de constatar la pressió policial, motiu pel qual s'han emès ordres de recerca i detenció.Tots les membres del grup vivien en el mateix domicili, ubicat a l'Hospitalet de Llobregat, i es desplaçaven des d'aquest municipi en metro per iniciar la jornada delinqüencial a Barcelona a partir de les 9 hores del matí. Operaven bàsicament en les estacions d'Urquinaona, Sagrada Família, Espanya, Sants Estació i Passeig de Gràcia. Habitualment actuaven en grups de 2 a 4 persones i seleccionaven les seves víctimes preferiblement dones d'edat avançada i turistes. Actuaven majoritàriament a les escales i als passadissos del suburbà i robaven diners, càmeres i telèfons mòbils.

