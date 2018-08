Torra avisa: «No acceptarem sentències d'escarment per l'1-O com si res»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el judici de l'1-O és una de les claus de la legislatura i ha avisat: "M'imagino que ningú no entendria que acceptéssim una sentència d'escarment com si res", ha assenyalat Torra en una entrevista dominical al diari La Vanguardia. De fet, el president català ha insinuat que fins i tot es podria donar per acabada la legislatura. "Seria un moment, efectivament", ha reflexionat en veu alta Torra."Partim d'una causa que hem definit com una farsa; no ho dic jo, ho diu el tribunal alemany, el belga i ho hauria dit l'escocès. Quan a tot Europa es jutja d'una determinada manera i a Espanya es jutja diferent, qui té un problema és la justícia espanyola", ha insistit el líder català. Paral·lelament, en la interviu Torra considera "vital per a l'independentisme" guanyar les municipals a Barcelona. "Sí, és vital guanyar de la capital del país. S'ha vist durant el 155 i també durant els fets de l'octubre que important que hauria estat tenir una veu independentista al capdavant de Barcelona", ha valorat el 131è president.Sobre les insistents declaracions del nou líder del PP, Pablo Casado, per tornar a aplicar el 155 a Catalunya, Torra s'ha mostrat taxatiu. "No em puc imaginar que Sánchez veiés en aquest escenari una solució política per a Catalunya. Cada cop que parla, Casado ens amenaça de manera que el millor és la indiferència", ha comentat el president de la Generalitat, que tampoc ha tancat la porta a la via unilateral. "Jo no renuncio a cap opció per arribar a la independència de Catalunya", ha sentenciat Torra, que sí demana "un punt de confiança" als CDR, després de les manifestacions a les seus d'ERC, la CUP i el PDECat."Respecto la seva llibertat d'expressió, però demano un punt de confiança i respecte també pels partits independentistes. No ens hem desviat del mandat republicà que tenim", ha justificat el president de la Generalitat. Torra ha opinat igualment sobre la "complicada" relació entre JxCat i ERC al Parlament. "Potser no hem estat prou hàbils ni hem tingut la capacitat de diàleg previ per evitar escenes que la ciutadania no pot comprendre perquè ni jo no les comprenc", s'ha sincerat el president català."En canvi, això ho hem evitat traslladar al Consell Executiu. Treballem a l'una", ha puntualitzat Torra, que finalment ha avançat que considera "soci prioritari" a la CUP per tal d'aprovar els pressupostos. "Però també ens adreçarem als comuns en les polítiques socials, que són el motor de canvi republicà", ha conclòs el president de la Generalitat.

