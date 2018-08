Mor un jove en caure per un marge a Tona, a Osona

ÚLTIMA HORA Lamentem comunicar tristament que aquesta matinada s'ha produït la mort d'un jove de 24 anys veí de Tona a causa d'un accident fortuït. DEP. Transmetem el nostre mes sentit condol a la família i amics. Els actes de Festa Major previstos pel dia d’avui queden suspesos — Ajuntament de Tona (@tona_aj) 5 d’agost de 2018

Aquesta matinada ha mort un jove de 24 anys de Tona (Osona) en precipitar-se per un marge del municipi. Mossos d'Esquadra ha rebut l'avís a tres quarts de 7 del matí. Els fets van ocórrer darrere el bosquet de la Suïssa, en un terraplè d'uns dos metres d'alçada. Tot apunta que el jove va caure i va picar el cap amb un arbre, però ho ha d'acabar de confirmar l'autòpsia.L'alcalde Josep Salom ha decretat tres dies de dol oficial i els actes de Festa Major previstos per aquest diumenge han quedat suspesos a l'espera de reunir-se amb tots els regidors del consistori. Precisament aquest era un dels nous escenaris de la festivitat, on s'hi han celebrat concerts de música electrònica. Des de l'Ajuntament transmeten el més sentit condol a la família i amics. Les banderes onegen a mig pal.

