Dos ciclistes moren atropellats a Montbrió del Camp

Dos ciclistes han mort atropellats aquest diumenge al matí a la T-310 a Montbrió del Camp (Baix Camp), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 08.16 hores al quilòmetre 8 de la T-310, entre Riudoms i Montbrió. Passades les 12 del migdia, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'atropellament que ha donat positiu en el control de drogues.Segons les primeres informacions, el cotxe hauria envestit mortalment els dos ciclistes per causes que encara s'estan investigant. La via està tallada en ambdós sentits entre els quilòmetres 8 i 10, i es fan desviaments senyalitzats a la zona.Arran de la incidència s'han mobilitzat 11 patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat també el suport psicològic per a la família de les víctimes.

