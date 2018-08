Fins quan ha de durar l'onada de calor?

Model GFS amb la temperatura prevista per al proper dimecres. Foto: GFS

L'animació amb l'evolució de la temperatura prevista d'aquest diumenge mostra com de nou sobrepassarem els 35º C a gran part del país i fins i tot fregarem els 40º C! #meteocat pic.twitter.com/0CfnUjCQBu — Meteocat (@meteocat) 5 d’agost de 2018

Avui ha costat dormir a molts racons de Catalunya, i és que el poc aire que ha corregut de matinada s’ha sumat a les intenses temperatures que el país viu en plena onada de calor. Ara bé, el mercuri no es mantindrà així tot l’estiu, i sembla que ja podem començar a veure com la situació es normalitzarà amb valors equivalents a aquesta època de l’any a partir de mitjans de la setmana que ve.El dia d’ahir va ser intens, amb un fort increment del termòmetre que, en determinats municipis del país, va veure superats els 40ºC . Les màximes es van registrar a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, amb 41,3ºC, i a Vallirana (el Baix Llobregat), on el Servei Meteorològic de Catalunya va comptabilitzar 40,2 ºC.També a Sant Sadurní d'Anoia (l'Anoia), Castellbisbal (el Vallès Oriental) i Barcelona (el Barcelonès) es van assolir els 39,8 ºC, mentre que també es van superar els 39 ºC a Benissanet (la Ribera d'Ebre), Aldover (el Baix Ebre), Riudoms (el Baix Camp) o Vinbre (la Riera d'Ebre). La mesura va fer que molts municipis obrissin les seves piscines municipals de manera gratuïta als residents del municipi.Ara, però, el termòmetre sembla que anirà experimentant poc a poc una davallada, si bé haurem de suportar les altes temperatures fins dimarts o dimecres. Així, a partir del mateix dimecres podríem començar a notar temperatures, amb màximes que podrien oscil·lar entre els 28ºC i els 33ºC, com a màxim. A més, podrien arribar acompanyades de xàfecs i tempestes arreu de Catalunya.Per aquest diumenge, però, tocarà tornar a compartir la jornada amb ventiladors, aires condicionats, piscines i platja.Després de no poder baixar dels 30ºC aquesta passada matinada, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) apunta que durant el dia d’avui a gairebé tot el país es podrà registrar una temperatura de 35ºC, i fins i tot arribar i potser superar els 40ºC.D’altra banda, al terç nord del país hi ha activat un avís de pluja intensa, que afectarà comarques com El Ripollès, Osona, La Garrotxa o La Cerdanya, entre altres.Protecció Civil aconsella, davant l'episodi de calor i temperatures extremes, hidratar-se sovint, evitar el carrer en les hores de màxima insolació i fer esport en les hores de menys calor, ja sigui a primera hora del matí o al vespre. A més, per als col·lectius més vulnerables com persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, cal que s'hidratin sovint, encara que no tinguin sensació de set, i en cas de familiars o veïns que viuen sols visitar-los i assegurar-se que s'hidraten.D'altra banda, en cas de no disposar de ventilador o aire condicionat, Protecció Civil aconsella passar almenys un parell d'hores en indrets climatitzats com un centre comercial o una biblioteca.

