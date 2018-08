Alerta per un trastorn provocat per les «selfies» amb filtres

Investigadors del Boston Medical Center (BMC) han alertat de l'aparició d'un nou fenomen anomenat "dismòrfia snapchat", un tipus de trastorn dismòrfic corporal que es basa en el desig de moltes persones d'assemblar-se a les selfies que es fan amb filtres. "En aquest nou fenomen anomenat Snapchat dysmorphia els pacients busquen que la cirurgia els ajudi a assemblar-se a les versions d'ells mateixos amb filtres", explica Neelam Vashi, director del Ethic Skin Center del BMC i de l'Escola de Medicina de la Universitat de Boston.El trastorn dismòrfic corporal és una preocupació excessiva per un defecte que es percep en l'aparença pròpia, sovint caracteritzat per persones que prenen grans mesures per ocultar les seves imperfeccions. Això pot portar aquestes persones a visitar repetidament dermatòlegs, cirurgians plàstics... Amb l'objectiu de canviar la seva aparença. Es tracta d'un trastorn que afecta el 2% de la població i es classifica dins del grup dels trastorns obsessiu-compulsius.Els investigadors del BMC fan referència a estudis que mostren que les adolescents que manipulen les seves fotos estaven més preocupades per la seva aparença corporal i, precisament, les persones amb imatge corporal dismòrfica busquen les xarxes socials com un mitjà de validació. Altres investigadors han demostrat que el 55% dels cirurgians plàstics confirmen que han vist pacients que volen millorar a la seva aparença en les seves selfies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)