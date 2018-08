​La Generalitat pressiona Foment perquè aprovi les bonificacions per al desviament per l'AP-7 i l'AP-2

El Govern, a través del Servei Català de Trànsit, ha publicat al DOGC una resolució per la qual s'estableixen les restriccions de vehicles pesants en diversos trams a l'N-340 i l'N-240. Per tal que aquestes puguin acabar sent efectives i entrar en vigor, la Generalitat insta el Ministeri de Foment a aprovar les bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2, per als quals hauran de transitar els camions desviats des de l'N-340 i l'N-240, respectivament.En concret, segons la resolució del SCT les restriccions a vehicles pesants s'aplicaran als trams Alcanar-L'Hospitalet de l'Infant i Altafulla-Vilafranca del Penedès, pel que fa a l'N-340, i al que va de les Borges Blanques a Montblanc, en el cas de l'N-240.El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha manifestat que el Govern "té la feina feta" i "l'Estat ha de ser més àgil". Per això, ha demanat la màxima celeritat, ja que "com més aviat ho puguem aplicar, millor".

