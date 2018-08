Chakir el Homrani demana una «mirada llarga i profunda» per fer efectiva la República

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en un acte d’Esquerra Republicana aquest dissabte al vespre a Torredembarra, ha demanat a la ciutadania una “mirada llarga i profunda” per fer efectiva la República. "Estem un moment d’excepcionalitat on tenim presos polític i exiliats i ara el que ens pertoca és treballar bé, capacitat de sumar per ampliar i per sortir-nos”, ha asseverat.Pel que fa a l’aprovació dels pressupostos, Homrani s’ha sumat a les posicions del president Quim Torra i del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès i ha assegurat que els números tindran un suport “molt ampli” que demostraran “l’amplitud de mires de tothom".

