VÍDEO Detinguts cinc grafiters per pintar el metro i provocar danys per valor de 10.000 euros

Detinguts 5 grafiters per vandalisme al metro. Es calcula que els danys causats estarien valorats en 10.000 euros https://t.co/KNoVETFwio pic.twitter.com/waX4orte0f — btv notícies (@btvnoticies) 4 d’agost de 2018

Els Mossos han detingut cinc joves en dues actuacions contra el vandalisme al metro de Barcelona. Segons ha informat TV3 , les accions dels grafiters han provocat danys per valor de 10.000 euros. El 31 de juliol la policia catalana va detenir quatre joves que s'havien colat a l'estació de Passeig de Gràcia, a la línia 2, per pintar en vagons del metro. Quan va arribar la policia van intentar fugir pels túnels. Els agents els van retenir una vuitantena d'esprais i calculen que els danys provocats pugen fins als 4.000 euros.En aquest vídeo difós per Betevé es pot veure l'actuació dels joves.La segona actuació es va produir l'1 d'agost a les Cotxeres de Nou Barris. Set encaputxats van ser enxampats pintant als vagons i els Mossos van poder detenir-ne. Els danys causats pugen, en aquest cas, fins als 6.000 euros, i els agents van confiscar una trentena d'esprais.Totes dues investigacions continuen obertes per tal d'identificar i localitzar els participants en els actes vandàlics. Els agents van detenir els grafiters per intrusió a les instal·lacions ferroviàries, actes vandàlics i danys a vagons del metro de Barcelona. Tots ells han quedat en llibertat a l'espera que el jutge els citi a declarar com a presumptes autors dels delictes de danys i desobediència i resistència a l'autoritat.

