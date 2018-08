200 persones es manifesten a Cadaqués contra les darreres agressions sexuals al municipi

Davant els dos casos recents de greus agressions sexuals a Cadaqués, que ja han estat denunciats, demà farem un acte de protesta al Passeig.

No a la impunitat. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 3 d’agost de 2018

Unes 200 persones s'han manifestat aquest dissabte al vespre a la plaça del passeig de Cadaqués per mostrar el seu rebuig davant dos casos recents d'agressions sexuals que s'han produït al municipi i que ja han estat denunciats.Al crit de "No és No!" s'ha reclamat que aquests atacs no quedin impunes i s'ha llegit un manifest per a la llibertat sexual i contra els atacs masclistes. En l'acte de protesta han participat membres del consistori així com la periodista Pilar Rahola.Un noi de 25 anys va ser detingut dimecres per agents dels Mossos i la Policia Local per agredir presumptament una menor. Els fets s'haurien produït la matinada de dimecres a la zona d'oci nocturn del municipi, cap a quarts de sis del matí al carrer Miquel Rosset.El noi, de nacionalitat francesa i veí de Portbou, hauria conegut la víctima aquella mateixa nit i després, segons avançava el "Diari de Girona" es va emportar la noia a un portal fosc on l'hauria intentat forçar a mantenir relacions sexuals. Ella s'hi hauria negat i va acabar amb lesions a les extremitats. Dies abans, una altra noia també va denunciar una agressió semblant.

