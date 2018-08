Un mort i un ferit greu en el xoc d'una moto amb un turisme a la C-32, a Argentona

Una dona ha mort i un home de 40 anys ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte a la tarda en un accident entre una motocicleta i un turisme que ha tingut lloc a la C-32, a l'altura d'Argentona. La víctima mortal era la passatgera posterior de la moto, mentre que el conductor de la motocicleta ha estat traslladat en l'Hospital Germans Trias i Pujol 'Can Ruti' de Badalona, segons apunten els Mossos.Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident s'ha donat quan faltaven deu minuts per a les set de la tarda quan, per causes que encara es desconeixen, han col·lidit un cotxe i la moto. L'accident ha obligat a tallar un carril de la C-32 en ambdós sentits de la marxa, i a hores d'ara encara es registren retencions. El sinistre ha mobilitzat tretze patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

