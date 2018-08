Albiol titlla Torra de «president de República bananera» per no convidar Felip VI als actes del 17-A

El @PPopular estaremos en el acto recuerdo del atentado Barcelona, acompañando a las víctimas y muy orgullosos de estar junto al @CasaReal. @QuimTorraiPla una vez más comportándose como un presidente de República bananera. Pena de gente. @lavanguardia https://t.co/jcLjaLTwQn — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 d’agost de 2018

El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha carregat aquest dissabte contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que durant el matí ha reafirmat que el Govern no ha convidat el rei Felip VI a l'acte del primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost : "No l'hem convidat i no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial però evidentment en qualsevol acte que es faci a Catalunya el president de la Generalitat hi serà".Unes declaracions que no han agradat al líder popular, que ha anunciat que el seu partit serà present en aquest acte "acompanyant les víctimes i molt orgullosos d'estar al costat de la Casa Reial". Sobre les declaracions de Torra, però, ha lamentat que el president de Catalunya es comporti com el "president d'una República bananera", i ha sentenciat: "Pena de gent".Felip VI participarà en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Així ho va confirmar el president espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença de premsa a la Moncloa d'aquest divendres . Sánchez va detallar que ell mateix i el cap de l'Estat seran a Barcelona perquè l'aniversari dels atemptats "exigeix de tothom". Per reforçar el seu suport al rei -qüestionat en cada visita a Catalunya des del discurs del 3 d'octubre-, el president espanyol ha estat contundent: "Crec que tenim una monaquia renovada i exemplar en la figura de Felip VI".

