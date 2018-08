Controlat l'incendi a la Jonquera que ha obligat a tallar l'AP-7

18.14 h : FOC CONTROLAT — Bombers (@bomberscat) 4 d’agost de 2018

ℹ️ Ara l'AP-7 només està ⚫️ tallada a la frontera amb França ➡️ sud @transitap7 https://t.co/7dSIZcAth5 — Trànsit (@transit) 4 d’agost de 2018

Imatge de l'incendi a la Jonquera, afecta vegetació situada entre AP-7 (tallada ara en ambdós sentits de la marxa) i N-II (tallada pk 776 sentit nord), segons confirma @mossos. Hi treballen 6 #maer i 10 vehicles #bomberscat pic.twitter.com/SgJhe9eOgF — Bombers (@bomberscat) 4 d’agost de 2018

L'incendi de vegetació a la Jonquera (Alt Empordà) que ha obligat a tallar la part francesa de l'autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa, així com l'N-II en sentit nord, ja està controlat. El foc s'ha iniciat pels volts de les 17 hores per causes que es desconeixen i s'estima que ha cremat uns 3.000 metres quadrats.A les 19:30h aproximadament ja s'ha obert el trànsit a tota l'AP-7, que només quedava per fer circular la carretera a la frontera francesa.Els Bombers treballen per apagar-lo amb deu dotacions terrestres i sis mitjans aeris. En concret, dos vehicles del GEPIF (grup especial de prevenció d'incendis forestals) més tres patrulles i el cap d'àrea bàsica d'Agents Rurals. A les tasques d'extinció també s'hi ha sumat diverses Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i el cos de Pompiers de França.De moment els Mossos han tallat la circulació de l'autopista per precaució i s'han format algunes cues. A la zona també hi està treballant la Policia Local de La Jonquera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)