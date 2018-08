El govern espanyol nega l'escorta dels Mossos a Puigdemont

Carles Puigdemont no podrà gaudir de l'escorta dels Mossos d'Esquadra que li correspon com a expresident. El Ministeri d'Interior li ho ha negat, segons avança El País, per la condició de fugat de la justícia que li atribueix el Tribunal Suprem. Així, el ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska nega la petició que havia fet el Govern de la Generalitat -també a la Guàrdia Civil- perquè Puigdemont pogués disposar de l'escorta.El principal motiu del el govern espanyol és que Puigdemont és un pròfug de la justícia i que, a més, no ostenta cap càrrec públic, ja que ha estat suspès de càrrec i funcions com a diputat al Parlament de Catalunya.Fa poques setmanes, fonts del Departament d'Interior van confirmar a que s'havien iniciat els tràmits per configurar el dispositiu de la policia catalana que acompanyaria Puigdemont. S'havia demanat permís a la Guàrdia Civil perquè es poguessin treure armes de Catalunya i actuar -en cas que fos necessari-, i també s'havia tramitat la gestió de permisos amb el Ministeri d'Exteriors.El Govern també al·legava que Puigdemont podia rebre, segons la llei, el 80% del sou que tenia quan era president durant, com a mínim, 4 anys, i que també tenia dret a una pensió de jubilació vitalícia del 60% del sou.

