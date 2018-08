L'ANC reivindicarà l'1-O amb actes arreu del país

L'Assemblea Nacional de Catalunya vol implementar el mandat de l'1 d'octubre, considerant que el poble català "va prendre les regnes i es va autodeterminar". Per portar-ho a terme, l'entitat ha assegurat un conjunt d'activitats, actes i accions arreu del territori "segons com es va viure a cada municipi i col·legi".L'ANC s'ha reunit aquest dissabte a Mollerussa on ha presentat aquesta iniciativa, que estarà recollida en una web específica, que s'especificarà més endevant. L'entitat independentista també ha informat que es col·locaran plaques commemoratives als col·legis electorals, de forma descentralitzada. És a dir, cada municipi o col·legi decidirà com fer-ho o quina importància donar-hi."Aquell dia vam ser realment sobirans i el mandat que se’n desprèn no es pot ni ignorar, ni devaluar", han assegurat des de l'ANC. En aquesta línia, han informat que s'han adherit a la UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organizations), una organització no gubernamental de pobles sense estat.

