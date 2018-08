Els taxistes de Barcelona van deixar d'ingressar 12 milions d'euros durant la vaga

El sector del taxi ha xifrat les pèrdues dels vuit dies de vaga a Barcelona en 12 milions d'euros. Segons un càlcul de l'Agrupació Taxi Companys, aquesta és la quantitat que han deixat d'ingressar els 10.000 taxistes de l'àrea metropolitana durant la protesta en contra de la suspensió de la normativa metropolitana que limita el nombre de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).La vaga, que va deixar Barcelona sense taxis del 25 de juliol a l'1 d'agost, es va estendre a altres ciutats de l'Estat on, segons l'associació de taxistes presidida per Luís López, el sector ha perdut entre 50 i 55 milions d'euros. López ha avançat la xifra aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio i l'ha confirmat a l'ACN. El càlcul de l'associació és aproximat i, segons ha explicat López, estimen que un taxista guanya de mitjana uns 150 euros al dia.

