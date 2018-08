Fugat un dels presos més perillosos d'Espanya

Santiago Izquierdo és el nom d'un dels reclusos més perillosos que integren les presons espanyoles. El 31 de juliol, però, es va fugar després d'un permís penitenciari. El reclús no va tornar al Centre d'Inserció Social Jesús Haddad Blanco i, per aquest motiu, les diferents policies han obert una investigació per trobar-lo.Al pres se li va concedir un permís en règim d'autogovern -al ser un reclús de segon grau-, per tal que aprengués a autogestionar-se, en el camí de la reinserció social.Izquierdo va ser condemnat a 138 anys de presó per diversos delictes. Entre aquests, l'assassinat, l'intent d'evasió, segrest a funcionaris, amenaces, robatoris i agressions, entre d'altres. A més, va ser un dels impulsors del motí de la presó d'Herrera de la Mancha el 1991 i ha protagonitzat diversos intents de fuga.

