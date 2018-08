Detingut per robar un lloro d'una casa i demanar un rescat de 100 euros

La policia espanyola ha detingut a Elx un home de 43 anys que presumptament va accedir a una casa i es va emportar un lloc de raça barraquera. Després de robar l’animal, l’home es va posar en contacte amb la propietària i li va demanar un rescat de 100 euros per recuperar-lo, moment en el qual va ser detingut per la policia.La perjudicada va dirigir-se a les dependències judicials per denunciar que havien assaltat casa seva després d’escalar la tanca perimetral que la protegeix, i segurament saltar el mur que dona al pati interior des del qual haurien robat un lloro amb la seva gàbia. L’animal està valorat en 500 euros.A partir d’allà van començar les indagacions per part de la policia, que dies més tard va tornar a rebre la víctima, qui en aquesta ocasió va manifestar que reclamava una quantitat econòmica sense determinar, però de la qual parlarien en una cita en persona que van concretar durant la mateixa trucada.Amb aquesta informació, els efectius del grup d’investigació van dur a terme un operatiu format per agents de paisà que es van col·locar rodejant la zona en la qual s’anava a dur a terme el pagament del rescat.A la cita hi va assistir el presumpte lladre, però ho va fer sense l’animal, ja que no es fiava que la víctima hagués alertat la policia, motiu pel qual els agents van deixar que es produís la cita sense intervenir. Així, els policies van plantejar l’animal més endavant, encara que van reconèixer el detingut, ja que es tractava d’una persona amb antecedents per robatoris amb força.En la cita van concretar que, per recuperar el lloro, la propietària havia de pagar 100 euros. I van acordar dirigir-se cap al barri de los Palmerales, on s’havia de produir l’entrega de l’animal.L’operatiu va continuar el seu curs i, sense que el lladre s’adonés de la presència dels policies, quan va baixar amb l’animal per tancar el tracte, va ser abordat pels agents, que van procedir a la seva detenció i el van acusar d’un presumpte robatori amb força pel qual va posar a disposició judicial.

