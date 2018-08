Un incendi crema parcialment la nau panificadora de Guissona

Un incendi ha cremat aquest dissabte al matí part de la nau panificadora de la Cooperativa Àrea de Guissona, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc està totalment controlat. A l'inici hi havia risc de propagació per túnel cap a la nau principal, però no hi ha arribat. Tampoc s'ha hagut de lamentar cap persona ferida.L'avís s'ha rebut a les 08.12 hores i les flames s'han concentrat a la cinta transportadora de la fàbrica on es produeix el pa. Sis vehicles dels Bombers s'han desplaçat al lloc i han pogut controlar l'incendi en poc més d'una hora, sobre les 09.30 hores. La columna de fum negra ha estat ben visible des de bona part de la Segarra. Els Bombers han finalitzat les tasques d'extinció i revisió, i ja s'han retirat.Les mateixes instal·lacions de BonÀrea Corporació de Guissona van patir el passat dimarts 31 de juliol una fuita d'amoníac. L'incident, que va ser controlat ràpidament pels mateixos operaris, va deixar dues treballadores intoxicades lleus.

