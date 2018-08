Arrimadas respon l'article de Torra i l'insta a «condemnar la violència feixista a no independentistes»

La violencia hay que condenarla siempre como Cs hizo en el Parlament mientras el separatismo votaba NO. También la violencia fascista que sufren muchos catalanes no independentistas y sus representantes, aunque Torra no lo condene porque para él no somos catalanes sino “bestias”. pic.twitter.com/IMW9330pR4 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 4 d’agost de 2018

La líder de Ciutadans a Catalunya i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha respost avui l'article del president de la Generalitat Quim Torra , que condemna les agressions feixistes a Catalunya, amb una piulada a Twitter.Arrimadas insta Torra a condemnar "les agressions feixistes que pateixen els catalans no independentistes", afirmant que el seu partit ho va fer al Parlament i els independentistes s'hi negaven.A més, la líder de l'oposició considera que el president de la Generalitat no ho condemna "perquè per a ell no són catalans, sinó bèsties".

