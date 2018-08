Ciutadans insisteix en retirar símbols independentistes malgrat els atacs d'arrel feixista

Mientras Sánchez y Torra han pactado que el Estado desaparezca de Cataluña, nosotros no vamos a permitir que los símbolos separatistas ocupen de manera ilegal el espacio público. #sondetodos https://t.co/aLQ7oi3U78 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 4 d’agost de 2018

Hoy se han sumado a la campaña #SonDeTodos los compañeros de @CsSabadell. La sentencia del TSJC dictamina que los espacios públicos deben estar libres de injerencias políticas. ✅Hoy recuperamos un paso de cebra para todos los ciudadanos👫de #Sabadell pic.twitter.com/CmuiLHdIKp — Ciutadans (@CiutadansCs) 2 d’agost de 2018

Ciutadans es manté ferm en la seva campanya per retirar símbols independentistes de la via pública. Malgrat els darrers atacs de caràcter feixista i els diversos enfrontaments per la retirada de llaços grocs i altres elements en suport dels presos polítics, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha donat aquest dissabte un nou missatge: "Mentre Sánchez i Torra han pactat que l'Estat desaparegui de Catalunya, nosaltres no permetrem que els símbols separatistes ocupin de manera il·legal l'espai públic"Ribera ho ha afirmat a través de Twitter, en referència a una de les darreres accions del seu partit a Sabadell. El passat 2 d'agost, Ciutadans va repintar un dels passos de vianants en forma d'estelada que hi havia en aquesta ciutat. El partit de Ribera s'acull a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va ordenar la retirada d'una estelada a la plaça Lluís Millet de Sabadell per "privatitzar l'espai públic"La campanya de Ciutadans per retirar símbols independentistes se sustenta, precisament, en aquesta sentència, i defensa que l'espai públic no es pot omplir d'elements partidistes.

