Torra, sobre la presència de Felip VI als actes del 17-A: «No l'hem convidat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit sobre la presència del rei Felip VI a l'acte del primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost: "No l'hem convidat i no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial però evidentment en qualsevol acte que es faci a Catalunya el president de la Generalitat hi serà", ha afirmat durant la seva visita a la 68a Festa del Càntir d'Argentona. Així doncs, Torra coincidirà amb el rei i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'acte d'homenatge a les víctimes del atacs terroristes de Barcelona i Cambrils el 17-A.A banda, Torra també ha anunciat que la tarda del 17 d'agost visitarà l'exconseller d'Interior, Quim Forn, a la presó de Lledoners com a "mostra d'homenatge" a l'actuació dels cossos policials i per "mostrar respecte i agraïment al conseller Forn" per la gestió de l'atemptat.Felip VI participarà en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Així ho va confirmar el president espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença de premsa a la Moncloa d'aquest divendres . Sánchez va detallar que ell mateix i el cap de l'Estat seran a Barcelona perquè l'aniversari dels atemptats "exigeix de tothom". Per reforçar el seu suport al rei -qüestionat en cada visita a Catalunya des del discurs del 3 d'octubre-, el president espanyol ha estat contundent: "Crec que tenim una monaquia renovada i exemplar en la figura de Felip VI".El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat en la seva visita a Argentona que no té "cap voluntat de dimitir" en referència a l'aprovació dels pressupostos. "Sé que lluitarem per tirar-los endevant", ha afirmat.Tot i això, ahir el president va ser molt clar en una entrevista a l'ACN. Torra es va fixar prioritzar la CUP per arrencar les converses per negociar els pressupostos. L'esquerra anticapitalista es va desmarcar aquest divendres en descartar el suport dels cupaires "si no hi ha un gir de 180º a la política que impera Parlament"."Els governs acostumen a dimitir si els seus pressupostos no són aprovats i em sembla que això és un mandat democràtic d'autoexigència", va sentenciar el president.

