Cinc detinguts per pintar grafits al metro amb danys de més de 10.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc joves grafiters en dues actuacions contra el vandalisme al metro de Barcelona. El 31 de juliol en van detenir quatre d'un grup de deu que van accedir a l'estació de la Línia 2 del passeig de Gràcia per pintar grafits als vagons del metro. En ser enxampats van fugir per l'interior dels túnels. Un cop detinguts, se'ls van confiscar 81 esprais. Pel que fa als danys, es calculen per valor d'uns 4.000 euros.La segona actuació es va produir a les Cotxeres de Nou Barris, el passat 1 d'agost. Set joves encaputxats van ser enxampats dibuixant grafits als vagons i els Mossos van poder-ne detenir un. En aquest cas els danys pujarien a 6.000 euros. Els Mossos els van confiscar una trentena d'esprais. En tots dos casos, la cooperació i coordinació entre Mossos i la Unitat de Seguretat i Protecció Civil de TMB va ser clau per poder localitzar i detenir els presumptes autors.Les dues investigacions continuen obertes per tal d'identificar i localitzar la resta de persones que van participar en els actes vandàlics. Els detinguts van quedar en llibertat a l'espera que el jutge els citi a declarar com a presumptes autors dels delictes de danys i desobediència i resistència a l'autoritat.Al llarg del 2018, s'han fet 14 detencions per intrusions i actes vandàlics en l'àmbit ferroviari. S'han identificat i denunciat 25 persones per causar danys fent grafits al transport públic i per 4 s'han emès odres de detenció i recerca.

