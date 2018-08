Cremen la bufanda groga que envoltava l'antiga presó de Caldes de Montbui

Aquesta nit uns brètols han cremat part de la bufanda groga que envoltava l’antiga presó de #CaldesDeMontbui, posant en perill patrimoni històric protegit. Bombers han hagut d’actuar. Rivera, @CiudadanosCs us passo la factura de l’actuació per incitar obertament al gamberrisme? pic.twitter.com/gVqYNIfW2j — Jordi Solé🎗 (@jordisolef) 4 d’agost de 2018

"Aquesta nit uns brètols han cremat part de la bufanda groga que envoltava l'antiga presó de Caldes de Montbui". Així ho ha denunciat l'alcalde d'aquest poble del Vallès Oriental i eurodiputat d'ERC, Jordi Solé, a través del seu compte de Twitter. Arran d'aquests fets, ha indicat, s'han hagut d'activar els Bombers de la Generalitat, i l'atac ha posat en perill aquest edifici que es cataloga com a patrimoni històric protegit.En el mateix tuit, l'alcalde s'ha referit a Ciutadans sobre les incitacions que aquest partit va fer per treure elements grocs de la via pública: "Ciutadans, us passo la factura de l'actuació per incitar obertament al gamberrisme?".

