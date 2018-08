VÍDEO Un grup d'espanyolistes boicoteja el directe d'IB3: «Que parlin mallorquí, no català»

Els “espanyolistes” boicotegen el directe d’ Ib3 sobre la recepció dels Reis. L’equip defensant la seva feina. Crits i insults cap els treballadors pic.twitter.com/OaQxvCjNAX — Margalida Solivellas (@margasoli) 3 d’agost de 2018

Lamentam l’atac a la llibertat d’expressió i d’informació ocurregut davant l’Almudaina. Els companys d’@IB3noticies no han pogut fer la seva feina en directe.

⁰Gràcies per la vostra professionalitat @Kinodragon75 @CaldenteyMarga! pic.twitter.com/NbIRGL7jib — IB3 (@IB3) 3 d’agost de 2018

Les ja habituals vacances del rei Felip VI a Palma de Mallorca no s'estan visquent mancades de crítiques i incidents. Si bé aquest dimecres el rei va ser rebut amb crits de "llibertat presos polítics" i "fora el Borbó" en la seva arribada al Palau de l'Almudaina , la tensió va anar creixent quan un grup de manifestants espanyolistes i en favor de la monarquia va impedir i boicotejar el directe d'IB3."Que parlin mallorquí, no català", van cridar alguns manifestants, segons les imatges recollides per la televisió pública i la corresponsalia de TV3. Sobre aquests fets, IB3 ha lamentat "l'atac a la llibertat d'expressió i d'informació", que ha impedit als seus treballadors fer la seva feina en directe.

