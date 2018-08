Un diputat del PSC a Tarragona xoca amb el subdelegat del govern espanyol per l'1-O

Amb tot el respecte al nou subdelegat, no entenc DE CAP MANERA que es pugui dir això, quan a més el propi comunicat oficial del PSC parlava de desproporcionalitat a mig matí de l’1 d’octubre, i demanava inclús que es parés l’operatiu policial. https://t.co/VTnx2i8jr4 — carles castillo (@CarlesTgna) 2 d’agost de 2018

El nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, va afirmar aquesta setmana en una entrevista a NacióDigital que considerava "correcta" l'actuació policial de l'1-O."Estic absolutament convençut que l'actuació policial durant l'1-O va ser correcta", apuntava, tot reafirmant-se: "N'estic absolutament convençut". Durant la conversa també va negar la violència per part de les forces de seguretat de l'Estat: "Tenien un mandat judicial i hi va haver algunes persones que, pel que sigui, van decidir impedir l'acció policial".Aquesta punt de vista, però, no ha agradat a alguns quadres del PSC, com és el cas del diputat al Parlament per Tarragona, Carles Castillo. En una piulada, ha volgut mostrar el seu punt de vista i rebuig a les declaracions de Sabaté: "Amb tot el respecte al nou subdelegat, no entenc de cap manera que es pugui dir això, quan a més el propi comunicat oficial del PSC parlava de desproporcionalitat a mig matí de l'1 d'octubre". "I demanava inclús que es parés l'operatiu policial", rebla.

