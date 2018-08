La furgoneta de l'atac terrorista a la Rambla portava manuscrits en favor de la Guerra Santa

La furgoneta que el passat 17 d'agost del 2017 va atemptar a la Rambla de Barcelona i va atropellar mortalment 14 persones transportava, segons s'ha pogut conèixer arran de l'obertura de part del sumari, documents en favor de la guerra santa, segons avança TV3. Concretament, s'hi van trobar manuscrits amb "súpliques per combatre l'enemic o per anar a la guerra de Mahoma".A més, i segons també assenyala el mitjà, s'ha conegut que alguns terroristes havien robat or en domicilis de Ripoll, per vendre'l posteriorment, i que un dels dos testimonis protegits que dilluns declararan a l'Audiència Nacional és un treballador d'un restaurant de les Rambles. L'home afirma que va veure dos homes d'origen àrab molt nerviosos prenent un cafè instants abans de l'atemptat terrorista, que va deixar un balanç de 15 morts i més de 100 ferits de diversa consideració. L'altre testimoni protegit és un veí d'Alcanar, localitat on els terroristes tenien el xalet per preparar l'atac massiu amb explosius.Entre altres informacions que van degotejant, El Periódico també va publicar fa uns dies que els terroristes planejaven atacar el Camp Nou, un dia de partit, en concret, el 20 d'agost, quan l'equip blaugrana es va enfrontar al Betis.El secret de sumari de la investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils s'ha aixecat parcialment aquest dimarts. El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, que ja ha enviat la interlocutòria a les parts, ha fet públiques les actuacions principals de la investigació que fan referència a les víctimes mortals i als ferits, i també als membres morts de la cèl·lula terrorista.Entre la documentació que es fa pública hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha 4 DVD amb imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà a les parts visualitzar aquests DVD a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició de poder fer cap còpia per evitar-ne la seva difusió. Ara per ara es manté en secret la informació obtinguda en les entrades i registres a domicilis i també les comunicacions telefòniques enregistrades.

