Un alcalde del PSC, a una regidora d'ERC: «Em crida com si estigués a la cuina»

L'alcalde de Palafolls, el socialista Valentí Agustí, va tallar en sec la portaveu d'ERC al consistori, Susanna Pla, durant el darrer ple municipal amb un "estirabot masclista" que no ha agradat gens als republicans: "Em crida con si estigués a la cuina de casa seva", va dir l'alcalde a Pla durant una discussió sobre l'escola municipal.Des de les files d'ERC recorden que aquesta no és la primera vegada que Agustí fa comentaris d'aquest tipus i li retreuen que ja al ple del mes de juny respongués amb mofa a la intervenció del seu soci de govern d'EUiA durant el debat d'una moció sobre la protecció de les dones davant les agressions sexuals arrel del cas de "La Manada" en la que es criticava "el capitalisme masclista i l'educació patriarcal". "Crec que és molt discutible, però ja està bé", va respondre llavors Agustí entre rialles.En plena discussió sobre la gestió de l'escola municipal de Palafolls, la regidora d'ERC i portaveu dels republicans al municipi, Susanna Pla, recriminava de manera "enèrgica" a l'alcalde, Valentí Agustí, que el govern municipal actués de manera "desordenada i embolicada".Agustí va tallar la regidora demanant que no cridés i aquesta li va respondre que sembre parlava educadament sense cridar: "Doncs no ho sembla perquè em crida com si estigués a la cuina de casa seva", va etzibar Agustí. L'alcalde, a més, va assegurar que el comentari "queda bé" perquè ell no havia cridat.

