«M'ha donat cops amb una violència increïble»: nova agressió ultra, ara a Badalona

#AlertaUltra FIL. M’acaben d’agredir a Badalona. Un home fent footing es dedicava a arrencar cartells de la seu @ERCbadalona deixant-los pel terra. L'he recriminat que, com a mínim, els llencés a la brossa. A respòs amb insults i amenaces. CC @Berlustinho @jordiborras — vincent vega10 (@Vega10Vincent) 3 d’agost de 2018

Una nova agressió feixista va tenir lloc a Badalona aquest divendres al migdia. Segons ha explicat la víctima al seu compte de Twitter, un home es trobava arrencant cartells de la seu d'ERC de la població del Barcelonès. La víctima li va recriminar i l'home el va respondre amb "insults i amenaces".Aleshores, narra que ell no va callar i que, quan va decidir gravar-lo amb el mòbil, se li va dirigir corrents i el va començar a colpejar. "Sense poder reaccionar, m'he trobat a terra on ha seguit donant-me cops de puny amb una violència increïble. M’he acollonit. Pensava que em matava allà mateix", apunta, tot afegint que li va donar més de 15 cops i que quan va poder escapolir-se'n va avisar els Mossos."Enlloc de donar-me suport, pràcticament m'han fet sentir que els molestava i ni s'han dignat a fer una petita cerca per veure si l’agressor seguia pels voltants", conclou, tot recriminant a Inés Arrimadas i Albert Rivera haver-ho impulsat. "Ens estan massacrant! Quan es prendran mesures? Ha de morir algú?", es pregunta.Diverses formacions polítiques, a més d'Òmnium i ANC, han condemnat conjuntament l'agressió a través d'un comunicat. Així, mostren la seva preocupació per uns atacs fets per "persones contràries a la República Catalana" que han anat en augment. “Agressions comeses a vegades per veïns anònims i d’altres per grups ultres i d’extrema dreta. Sovint animats per partits polítics com Cs”, alerten.Després d'explicar l'agressió del matí, mostren el suport a la víctima i demanen "fermesa" contra uns atacs que es produeixen "amb total impunitat".

