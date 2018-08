El coronel Francisco Javier Sánchez Gil, nou cap de la UCO de la Guàrdia Civil

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidit el nomenament del coronel Francisco Javier Sánchez Gil com a nou cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil després de la substitució de Manuel Sánchez Corbí per “pèrdua de confiança”.El nomenament de Sánchez Gil s’ha produït a proposta de la cadena de comandament de la Guàrdia Civil i ratificat pel ministre.Grande-Marlaska va prendre la decisió aquest dijous de cessar Sánchez Corbí com a cap de la UCO després de fer-se pública una ordre interna comunicant que quedava “temporalment suspesa” qualsevol activitat que requerís la utilització de fons reservats.Interior va argumentar que Sánchez Corbí havia pres aquesta decisió sense haver rebut cap ordre, ni dels seus comandaments ni del poder judicials. I que amb ella es van posar en risc operacions policials que estaven en marxa.El nou cap de la UCO, nascut a Càceres el 1964, era des del gener del 2007 cap de l’Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS) de la Guàrdia Civil. Sánchez Gil va ser també cap de la Unitat Especial d’Intervenció (UEI) i ha estat destinat a l’Estat Major. Va ingressar a la Guàrdia Civil el 1985.

