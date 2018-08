VÍDEO Un cavall sorprèn els conductors trotant en contra direcció per la C-17

Un cavall ha sorprès aquest divendres a la tarda els conductors trotant en contra direcció per la C-17 a Tona (Osona). Segons han indicat els Mossos d'Esquadra, els fets s'han produït al voltant de dos quarts de vuit de la tarda quan l'animal s'ha escapat d'una hípica de la zona i ha saltat a l'autovia en direcció a Vic per on ha fugit trotant durant una estona. Mentre el cavall circulava trotant en contra direcció per l'autovia, els conductors havien de frenar de forma brusca i, fins i tot, s'ha produït alguna topada entre cotxes, segons ha indicat la policia catalana. Una patrulla dels Mossos ha intentat acotar l'animal durant el seu recorregut.Finalment, els Mossos, juntament amb la Policia Local i personal de l'hípica, han pogut aturar el cavall. L'animal ha estat retornat a l'hípica d'on havia fugit.

