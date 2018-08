VÍDEO Felip VI, rebut a crits de «llibertat presos polítics» a Palma

✊ Ara mateix concentració davant del Palau de l’Almudaina de Palma.

Fora borbons de Mallorca!

Per la llibertat de totes les preses polítiques i el retorn de les exiliades. pic.twitter.com/N8NU3Dgk40 — CUP Palma (@cup_palma) 3 d’agost de 2018

Davant l'almudaina , demanam llibertat presos polítics I desnonament de Marivent. pic.twitter.com/QbXmkf1rbh — Cati Cardell (@caticardell) 3 d’agost de 2018

Felip VI ha estat rebut amb xiulets i una escridassada. "Fora el Borbó" i "llibertat presos polítics" han estat consignes molt repetides per les persones concentrades davant del Palau de l'Almudaina, on ha arribat el monarca per una recepció.La manifestació ha estat organitzada per diverses entitats sobiranistes i independentistes de Mallorca, per reclamar la llibertat dels presos, el dret a l'autodeterminació o recriminar al monarca la repressió de l'Estat.A més, el monarca ha confirmat aquest matí que estarà als actes de commemoració dels atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost a Barcelona.Ara bé, una altra convocatòria s'ha realitzat per rebre Felip VI amb tots els honors i donar escalf al rei.

