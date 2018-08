Un home mor a Barcelona per un cop de calor

Un home ha mort aquest divendres a Barcelona per un cop de calor, segons ha informat el SEM. Es tracta d'un home de mitjana edat que anava indocumentat i, segons fonts de Protecció Civil, tot apunta que seria un sensesostre. L'home ha estat atès pel SEM al carrer Berlín i ha estat traslladat en estat crític a l’Hospital Clínic de Barcelona, on finalment a mort. Protecció Civil ha indicat que des de l’activació del Pla Procicat per l'onada de calor, el 061 ha atès 27 incidents entre consultes telefòniques sanitàries i atencions a persones afectades per cop de calor.La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya Procicat per onada de calor que afecta tot el territori excepte les comarques del Pirineu. L’Ajuntament de Barcelona també manté activat des d'aquest dijous els protocols previstos al Pla d’Actuació per Prevenir els Efectes de l’Onada de Calor sobre la salut de les persones, en la seva fase d’alerta. Des de l'activació del pla, els professionals del Centre d'Urgències i Emergències Mèdiques de Barcelona (CUESB) han atès 116 persones.Així mateix, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha activat en fase 2 d’alerta el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).Protecció Civil demana precaució davant les elevades temperatures d'aquests dies i recomana hidratar-se molt sovint, bevent força aigua i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos. També aconsella evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i que les persones que treballen a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual.

