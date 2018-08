Els tres peatges més cars de tot l'Estat són catalans

Catalunya té els tres peatges més cars de tot l'estat espanyol. Així ho indica un estudi que ha fet públic l'associació Automobilistes Europeus Associats, que recorda que un de cada cinc quilòmetres de peatges a Espanya són en territori català.El document és un estudi comparatiu de totes les carreteres de pagament a l'Estat que demostra l'elevat preu de les carreteres catalanes, on més peatges hi ha i on són més cars.Així doncs, aquests tres més cars es concentren a la C-16, a l'Eix del Llobregat: el túnel del Cadí, on es cobren 39 cèntims per quilòmetre; els túnels de Vallvidrera, 25 cèntims i el peatge de Castellbel, on cobren 24 per km.

