Oltra, sobre l'empresonament de Zaplana: «Cap malalt hauria d'estar a la presó»

Mónica Oltra no és partidària que Eduardo Zaplana ni cap altra "persona malalta" estigui tancada a la presó. Segons explica el Diari La Veu , la vicepresidenta del Consell s'ha referit a l'expresident de la Generalitat durant la roda de premsa de balanç dels tres anys de govern del Botànic, on ha denunciat que "el 40% dels reclusos de Picassent pateixen una "malaltia mental greu"."Qualsevol que tinga una mica d'humanitat i de sang a les venes s'impacta quan llig eixes notícies", ha explicat Oltra abans d'aclarir que no es referia a cap reclús concret sinó a una situació que afecta també "moltes persones que no tenen la possibilitat d'eixir en la premsa i que estan igual o més malaltes" que Zaplana.La número 2 del govern de Ximo Puig ha insinuat les seues reserves cap a la institució penitenciària com a mètode de càstig legal: "Tinc una opinió molt particular al voltant de la pena de privació de llibertat. Cap persona malalta pinta res en una presó".Oltra ha fet aquestes declaracions l'endemà que l'advocat d'Eduardo Zaplana va demanar l'excarceració del seu client per raons mèdiques, atés que pateix una malaltia crònica greu.

