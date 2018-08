Una app escenifica els efectes dels incendis forestals a Catalunya des de 1986

L'aplicació mòbil "Foc al Bosc", desenvolupada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), permet visualitzar la localització i els efectes territorials de tots els incendis forestals que s'han produït al territori català entre 1986 i 2017.Es tracta d'una "app" totalment gratuïta i està disponible per a tots els dispositius mòbils.Segons ha informat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat aquest divendres en un comunicat, l'aplicació permet buscar incendis a través d'un llistat i un mapa, així com filtrar un incendi per dates.Afegidament, en el cas dels produïts des de 2004, l'aplicació permet visualitzar el bosc abans i després de l'incendi, així com la recuperació de la massa forestal afectada amb el pas del temps.Les dades proporcionades per l'aplicació procedeixen de la base cartogràfica d'incendis forestals de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)