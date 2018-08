​Royal Caribbean sol·licita al Port de Barcelona gestionar la terminal C de creuers

La companyia de creuers nord-americana Royal Caribbean ha sol·licitat permís al Port de Barcelona per remodelar i gestionar la terminal C del Moll Adossat, segons ha avançat TV3 aquest divendres i han confirmat fonts portuàries. Així doncs, Royal Caribbean segueix les passes de les altres dues principals companyies de creuers per tal de tenir una terminal pròpia a la capital catalana.MSC va demanar permís al Port de Barcelona per construir una terminal nova el passat mes de setembre – una autorització que encara està pendent - i Carnival ja disposa de dues terminals pròpies a la capital catalana –les terminals D i E, l'última en funcionament des de l'abril d'aquest any-. Actualment la terminal C és gestionada per Creuers del Port de Barcelona i rep creuers de diverses companyies.

