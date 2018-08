El turista ferit en una disputa amb un manter al centre de Barcelona presenta denúncia

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran de l'agressió que va patir un turista nord-americà i la seva família per part d'un grup de manters, aquest dimarts al centre de Barcelona. Els investigadors han localitzat les víctimes a través del Consolat dels Estats Units i aquests han denunciat els fets. Ara, els Mossos treballen per localitzar, identificar i detenir els autors de l'agressió.Els fets van passar a Plaça Catalunya quan un grup de manters va agredir l'home i la seva família quan intentaven mediar en una discussió que prèviament s'havia iniciat entre el venedors ambulants i altres persones. L'home va patir ferides al cap i dos membres de la seva família, van patir diferents cops i contusions.Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va rebre l'alerta de l'agressió el dimecres a les 21.25 hores. El SEM va activar una ambulància que va atendre l'home de 45 anys per una ferida al cap i el va traslladar en estat menys greu a l'Hospital Clínic de Barcelona.El turista agredit, José Bravo, ha assegurat en declaracions als mitjans que el van agredir després que defensés una dona que estava sent increpada –segons ell, també va rebre puntades-, i que llavors van començar a pegar-li. "Venien en grups de tot arreu. Em van començar a atacar amb cinturons", ha relatat.Ha assegurat que ara se sent insegur i que no tornarà a visitar Barcelona i, a més, parlarà amb l'Ambaixada dels Estats Units perquè posi un avís als turistes nord-americans sobre la situació a la ciutat. El turista ha sostingut que els agressors sabien en quins punts pegar-li, per matar-lo, segons ell, i ha dit no entendre com es permet "a aquests il·legals manters vendre productes il·legals", perquè s'estan burlant de les lleis.Aquest divendres, la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, ha condemnat l'agressió i ha afirmat que "són uns fets puntuals". Davant de les acusacions de "permissivitat" amb el top manta que han llançat l'oposició i els agents econòmics, la tinent d'alcalde ha declarat que "no es pot parlar d'impunitat" amb el col·lectiu de manters, ja que s'han interposat més de 70.000 multes durant el 2017 per venda ambulant.

